Roma, i giallorossi scaldano i motori: grande attesa per il ritorno di Dybala

La squadra di Mourinho si prepara per il match in casa di mercoledì. L'argentino è disponibile, ma spetterà al portoghese decidere se preservarlo per la partita contro il Milan

Tutto pronto per Roma-Bologna. A due giorni dal match che segna la ripresa del campionato, il club giallorosso posta sui social alcune foto degli allenamenti a Trigoria. La partita si disputerà mercoledì allo Stadio Olimpico, sold-out per l'occasione. I tifosi sono impazienti di avere delle risposte dopo le ultime partite prima delle pause, decisamente al di sotto delle aspettative. Nelle foto Zalewski, Zaniolo e Dybala. C'è grande attesa per il ritorno dell'argentino in campo, dopo la vittoria del Mondiale, bisognerà aspettare per capire se Mourinho lo schiererà già mercoledì o se preferirà aspettare ancora un po' e inserirlo in formazione direttamente domenica per il big match contro il Milan.