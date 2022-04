Roma, i giallorossi in partenza per Leicester: tutti a disposizione di Mourinho

Ha recuperato dall'infortunio anche Cristante. Non ci saranno assenze per il tecnico portoghese che in serata parlerà in conferenza stampa

Redazione

La Roma è partita per Leicester dove domani giocherà la semifinale d'andata della Conference League. L'arrivo in Inghilterra è previsto per le 17.50. Tutti a disposizione di Mourinho che parlerà alle 19.30 in conferenza stampa insieme a Tammy Abraham. Pochi dubbi di formazione per il tecnico che dovrà decidere se schierare o meno Zaniolo dal 1'. Recuperato al 100% Cristante che aveva saltato l'ultima gara contro l'Inter per un problema alla zona lombare. Oliveira rischia il posto da titolare dopo la deludente prestazione di sabato a San Siro.