La sconfitta casalinga contro l'Inter, che segue il pareggio con il Monza e la deludente sconfitta in Europa League contro l'Elfsborg, ha aggravato la situazione in casa Roma, preoccupando seriamente Dan e Ryan Friedkin che starebbero pensando ad un clamoroso ritorno in panchina di Daniele De Rossi. Stando a quanto riportato da Adnkronos, i proprietari americani del club giallorosso non intendono aspettare ulteriormente prima di intervenire, considerata quella che vedono come una nuova crisi. Dopo l'esonero dell'ex numero 16 e le dimissioni della CEO Lina Souloukou, i proprietari si aspettavano un'evoluzione positiva nelle prestazioni sul campo. Tuttavia, il clima teso e i risultati preoccupanti rischiano di far deragliare la stagione della Roma, mettendo a rischio tutti gli obiettivi della stagione corrente. Se la situazione richiedesse un cambio in panchina, l'unica opzione plausibile sarebbe proprio il ritorno di De Rossi, già sotto contratto e una scelta economicamente sostenibile, vista la necessità di continuare a pagare Ivan Juric fino al termine della stagione in caso di esonero.