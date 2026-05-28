C'è aria di cambiamento in quel di Trigoria con l'anno del Centenario ormai alle porte. Conquistato il traguardo Champions e prossimo l'arrivo di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo, i Friedkin pensano anche alla parte più commerciale del club, quindi strettamente inerente al marketing. Come riportano Il Tempo e La Repubblica, è stato formalizzato l'addio di Serena Salvione, arrivata nel 2021 con la carica di direttrice delle Partnership ed ex Napoli. Sarà, dunque, necessario trovare una nuova figura che prenda il suo posto in un'annata delicata ed importante come la prossima. Ai saluti anche Michael Appiagyei, senior director marketing del club. Come aggiunge La Repubblica, alla base dell'allontanamento ci sarebbero delle incomprensioni con Michael Gandler, direttore dei ricavi alla Roma dallo scorso anno. Tra i possibili sostituti c'è il nome di Andreas Cardenas, manager americano-brasiliano che ha già lavorato nell'ambito del marketing sportivo.