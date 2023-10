Roma, i Friedkin pensano a Conte per il dopo Mourinho

La vittoria contro il Frosinone non sembra aver cambiato il futuro della panchina della Roma. Il contratto di José Mourinho infatti è in scadenza il prossimo 30 giugno e al momento non ci sono stat segnali per un eventuale rinnovo. Come riportato da Sportmediaset, il preferito della famiglia Friedkin per sostituire lo Special One sarebbe Antonio Conte, ancora alla ricerca di una squadra dopo l'addio al Tottenham. L'operazione però non sarebbe delle più semplici visto che lo stipendio del tecnico salentino si aggirerebbe intorno ai 7 milioni di euro e le sue richieste sul mercato non sarebbero più morbide di quelle avanzate in questi anni dal portoghese.