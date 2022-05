Roma, i Friedkin non mollano la presa dopo il Torino: “Il viaggio non è finito”

Tramite il profilo Twitter del proprio gruppo imprenditoriale, i proprietari hanno mandato un messaggio chiaro

La Roma ha abbattuto più che battuto il Torino conquistandosi un posto nella prossima Europa League indipendentemente dal risultato della finale di Conference. Il Friedkin Group, tramite il proprio profilo ufficiale, ha spostato l'attenzione proprio sulla gara di mercoledì: "La Roma ha concluso la Serie A 2021/2022 con una vittoria, ma il viaggio non è ancora finito". I giallorossi ora hanno 5 giorni per prepararsi al meglio all'appuntamento più importante della stagione. Una notte per scrivere la storia e per portare per la prima volta un trofeo europeo nella Capitale. Mourinho, invece, ha la possibilità di chiudere un cerchio riportando un'altra squadra italiana sul tetto di un torneo internazionale dopo la sua Inter nel 2010.