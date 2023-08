Roma, Friedkin: “Nessuna offerta di acquisto ricevuta”. Follieri conferma l’invio

"L'As Roma precisa di non aver ricevuto allo stato, neanche per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta per l'acquisizione del club". È questo l'incipit del comunicato diramato dalla Roma tramite il proprio sito ufficiale. "Il gruppo Friedkin inoltre comunica di non avere alcuna intenzione di cedere il club. Saranno valutate azioni legali nei confronti di chi intende destabilizzare il Club e il Gruppo pee ottenere visibilità". Nelle ultime ore infatti, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Raffaello Follieri avrebbe presentato un’offerta di 850 milioni per acquistare il club.