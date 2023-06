Roma, i figli di Morata indossano la maglia giallorossa: il regalo è di Dybala

Simpatico scatto quello postato direttamente sul suo profilo Instagram da parte di Alvaro Morata. L'attaccante ex Juventus, ora in forza all'Atletico Madrid, infatti, ha immortalato i suoi tre figli con indosso l'inconfondibile maglia della Roma. Il motivo è stato subito reso noto. Si tratta di un omaggio da parte di Paulo Dybala e della sua compagna Oriana Sabatini. È lo stesso Morata a ringraziare i due per il bel gesto: "Grazie amici", è il commento lasciato sulla foto. L'immagine è stata riproposta anche dalla moglie, Alice Campello, e prontamente è arrivata anche la risposta della Joya che, nei commenti, ha lasciato un messaggio pieno di cuori per un'immagine che, in effetti, trasmette tanta dolcezza. Tra il talento argentino giallorosso e il bomber spagnolo c'è un rapporto che va oltre il calcio. Basti pensare che Dybala è il padrino della figlia della coppia formata da Alvaro e Alice, di nome Bella. Chissà che non sia stato un regalo casuale, ma un indizio di mercato non troppo nascosto