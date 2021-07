Roma, i convocati per il ritiro in Portogallo: out Viña, ok gli infortunati

Non ci sono Cristante e Florenzi, che potrebbero unirsi più avanti dopo le vacanze post Europei

La Roma ha diramato la lista dei convocati per il ritiro di dieci giorni in Portogallo: non c'è come previsto il nuovo acquisto Matias Viña, arrivato ieri sera a Fiumicino ma sottoposto a quarantena di dieci giorni come previsto dalle restrizioni anti-Covid del governo italiano. Ci sono gli infortunati Veretout e Calafiori, che sono partiti insieme ai compagni e continueranno il recupero. La squadra è partita stamattina ed è arrivata nel primo pomeriggio nel resort in Algarve e già nel pomeriggio ha sostenuto il primo allenamento. Mercoledì la prima amichevole contro il Porto.