Cristante suona la carica: "Vogliamo ripeterci e migliorarci rispetto all'anno scorso"

La Roma, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava, in programma questa sera allo Stadio Olimpico. Buone notizie per Gian Piero Gasperini, che ritrova Bryan Cristante, tornato a disposizione dopo il problema al ginocchio che lo ha costretto a uno stop di circa 20 giorni. Tra i convocati figura anche Alessandro Di Nunzio, che, dopo aver esordito in Serie A, avrà una nuova opportunità di mettersi in mostra anche in campo europeo. Di seguito l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé