Roma, i convocati di Fonseca. Torna a disposizione Mkhitaryan – FOTO

Entrano nel vivo i preparativi per la sfida di domani sera tra Roma e Bologna. Dopo la conferenza stampa di Fonseca, che già aveva dato qualche indicazioni per le scelte, è arrivata la comunicazione ufficiale della società per quanto riguarda i convocati. Per i giallorossi torna infatti disponibile Mkhitaryan. Queste le scelte complete del tecnico portoghese:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

Difensori: Spinazzola, Santon, Bruno Peres, Mancini, Smalling, Fazio, Cetin, Kolarov, Ibanez, Jesus.

Centrocampisti: Veretout, Cristante, Pastore, Villar.

Attaccanti: Mkhitayran, Dzeko, Kluivert, Under, Perotti, Kalinic, Perez.