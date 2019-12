Roma, i convocati di Fonseca per la Fiorentina: torna Smalling, ancora out Kluivert – FOTO

Sorriso british per la Roma di Fonseca. Chris Smalling infatti è tornato disponibile per il tecnico giallorosso ed è stato inserito nella lista dei convocati per la partita di domani contro la Fiorentina, in programma alle 20.45 al Franchi. Felicità in difesa, musi lunghi in avanti. Continua infatti l’indisponibilità di Justin Kluivert, la cui condizione fisica ancora non convince a pieno e verrà quindi lasciato ancora a riposo. Questa la lista competa dei convocati:

Pau Lopez

Cardinali

Fuzato

Jesus

Smalling

Kolarov

Cetin

Fazio

Mancini

Florenzi

Spinazzola

Pellegrini

Perotti

Veretout

Zaniolo

Diawara

Mkhitaryan

Dzeko

Under

Kalinic

Antonucci