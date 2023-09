Roma, i conti non tornano: almeno un giocatore rischia di star fuori dalla lista Uefa

La Roma in queste ore è impegnata a stilare la lista da consegnare alla Uefa in vista dell'inizio della fase a gironi di Europa League. La scadenza è oggi a mezzanotte ma i giallorossi sono in difficoltà visto che, come riportato da As Roma Data, i costi della rosa di questa stagione superano di circa 4,5 milioni quelli della passata. A fronte dei 38,2 milioni risparmiati dalle cessioni, se ne aggiungono però 42,7 di nuovi acquisti. Il bilancio è quindi negativo e questo costringerà con ogni probabilità il club giallorosso a lasciare fuori dalla lista Uefa almeno un giocatore (già successo la scorsa stagione con Solbakken). I principali indiziati sono Abraham e Kumbulla (entrambi infortunati) oppure uno dei 3 laterali destri ovvero Karsdorp, Kristensen, Ndicka.