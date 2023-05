Roma, i campioni dell’83 si ritrovano insieme: domani l’omaggio dell’Olimpico

Eccoli insieme, come spesso è già accaduto negli anni. I protagonisti del secondo scudetto della Roma si sono ritrovati oggi a Roma, come riporta una foto di Ubaldo Righetti sui social, e domani riceveranno il tributo dello stadio Olimpico prima di Roma-Napoli per celebrare i 40 anni del tricolore 1982/83. Tancredi, Vierchowood, Nela, Faccini, Pruzzo, Bruno Conti, Moriero, Righetti e tanti altri. Saranno assenti, per impegni con i loro club, Ancelotti e Falcao. La festa è un motivo in più per non mancare e sostenere la squadra nel duro match contro l'Inter decisivo per la corsa alla Champions.