Roma, i calcoli per la qualificazione e per un primo posto ancora possibile

Tre vittorie e una sconfitta è il bilancio della Roma nel girone di Europa League. Con l’ avvicinarsi della quinta sfida, quella in trasferta contro il Servette, la squadra di Mourinho può già iniziare a fare i calcoli in vista della qualificazione. A guidare il gruppo c’è lo Slavia Praga, lasciando da parte il discorso del primo posto che garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale, i giallorossi allo Stade de Genève avranno la certezza di chiudere nei primi due posti anche con un pareggio. In caso di sconfitta, invece gli stessi svizzeri potranno rientrare nei giochi ed insidiare il passaggio del turno dei capitolini nell’ultima giornata, il 14 dicembre. E per il primo posto? Non dipende dalla Roma. O quasi. Perché a parità di punti con lo Slavia Praga conterà la differenza reti. Per ora i giallorossi sono distanti 3 gol dai cechi impegnati stasera contro lo Sheriff. Servirà vincere con parecchi gol di scarto nelle prossime due partite, oppure sperare in uno stop dello Slavia.