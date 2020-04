Roma, i bookmakers scommettono sulla permanenza di Zaniolo: la quota arriva a 1,16

La Roma e Nicolò Zaniolo. Un matrimonio scritto nel destino e nel futuro, anche secondo le agenzie dei scommesse. Secondo quanto indica con i suoi dati Sisal Matchpoint la permanenza del gioiello romanista sarebbe ad oggi lo scenario più plausibile per il calciatore. Non a caso la quota a riguardo è molto bassa (1.16), un numero che indica la solidità della posizione di Zaniolo nel mondo Roma. Più distanti le quotazioni su un suo possibile trasferimento alla Juventus (7.50) e all’Inter (9.00), per non parlare delle suggestioni Milan e Napoli pagate addirittura 50 volte la posta. Fuori invece dal contesto italiano lo scenario più plausibile vede le due anime di Madrid a contendersi il calciatore, con il Real quotato a 9.00 e l’Atletico a 12.00.