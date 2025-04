Hummels, che regalo d’addio per Dybala. E la Joya ringrazia

Un regalo speciale per Paulo Dybala, da parte di Mats Hummels. L'argentino, attualmente fermo ai box, tornerà in campo solo per il prossimo campionato e il suo compagno di squadra alla Roma gli ha regalato la "sua" numero 5 della Germania, indossata fino al ritiro dalla Nazionale, con tanto di dedica. Non è tardato ad arrivare il ringraziamento della Joya che, su Instagram, ha pubblicato la foto della maglia con scritto 'Danke' ('grazie' in tedesco, ndr). "Tutto per te", ha scritto poco dopo Hummels condividendo lo scatto del numero 21. Un ennesimo attestato di stima tra due campioni del mondo che stanno condividendo parte della loro carriera nella Capitale.