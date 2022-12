Herrera su Mourinho: “È stato fondamentale, sono diventato grande grazie a lui”

Sui canali ufficiali del Manchester United, Ander Herrera parla del suo rapporto con Mourinho ai tempi in cui il portoghese sedeva sulla panchina del club inglese. Il centrocampista spagnolo ricorda così lo Special One: "Sono diventato un giocatore importante grazie a lui. Mi ha fatto andare anche in nazionale. Quello è stato un momento chiave per la mia carriera. Con lui ho ricevuto il premio Player of the Season dai tifosi. Sono grato per il nostro tempo insieme". E ancora: "Devo dire, però, che aveva un atteggiamento di m**da come allenatore, ma anche io era così quindi stavo bene. Ha portato un calcio diverso da quello di Van Gaal, Bielsa e Valverde. Mi piaceva far parte della squadra, aiutare i compagni. Il suo era più un calcio in contropiede. Poi, alla fine della stagione, abbiamo vinto tre trofei e ci siamo qualificati per la Champions League. Niente male".