Roma-Helsinki: sold out all’Olimpico. Mourinho: “Zaniolo c’è. Turnover in difesa”

Giornata di vigilia oggi, prima del secondo impegno europeo, per la Roma. L'allenatore giallorosso José Mourinho ha rilasciato le solite dichiarazioni pre match in vista della gara contro l'Helsinki. Il tecnico portoghese ha svelato alcuni punti fondamentali in conferenza stampa, soffermandosi in modo particolare sulla difesa: "Domani ci sarà un piano B. Dei tre, giocheranno solo due e adesso lascio aperto il piano B". Insieme allo Special One ha parlato anche Nicolò Zaniolo, il classe '99 è pronto a tornare in campo e spera di realizzare il primo gol stagionale: "Non è mai bello star fuori. L’ho vissuta come un’ingiustizia perché con la spalla lussata puoi fare tutto in allenamento, ma non cadere. Voglio continuare a vincerne in futuro in questa città". Il mister aveva chiesto ai suoi tifosi, nel post partita di Empoli, di essere presenti per supportare la squadra giovedì all'Olimpico. E ancora una volta il sostegno non mancherà, attesi oltre 60mila tifosi per il secondo impegno di Europa League della Roma. Il quinto sold out consecutivo casalingo da inizio stagione, escludendo il settore ospiti.