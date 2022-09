Roma-Helsinki, la probabile formazione dei giallorossi: rebus in difesa

Domani la Roma affronterà l'Helsinki per la seconda gara del girone di Europa League. La squadra in questo momento sta svolgendo la rifinitura a Trigoria. I calciatori che non hanno giocato a Empoli hanno svolto degli esercizi atletici, mentre per i 'titolari' un classico risveglio muscolare. Qualche ora fà hanno parlato in conferenza stampa Mourinho e Zaniolo. Il classe 99 domani tornerà dal 1' dopo lo stop di tre settimane. Ci saranno anche Camara e Rui Patricio. Karsdorp ha recuperato e domani sarà in ballottaggio con Celik. Dubbio in difesa: il mister ha detto che uno riposerà e si passerà al piano B che potrebbe prevedere o un cambio di modulo o Cristante difensore centrale. Con il passaggio alla difesa a 4 Smalling potrebbe riposare per essere al 100% contro l'Atalanta. I giallorossi affronteranno la Dea domenica alle 18 per l'ultima partita prima della sosta per le nazionali.