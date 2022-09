Roma-Helsinki: quinto sold out consecutivo all’Olimpico. Attesi oltre 60mila tifosi

Mourinho aveva chiesto ai suoi tifosi, nel post partita di Empoli, di essere ancora una volta presenti per supportare la squadra giovedì all'Olimpico contro l'Helsinki. E ancora una volta il sostegno non mancherà, attesi oltre 60mila tifosi per il secondo impegno di Europa League della Roma. Il quinto sold out consecutivo casalingo da inizio stagione, escludendo il settore ospiti. Come specifica il comunicato ufficiale del club, i cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:30, e la raccomandazione è sempre quella di arrivare in congruo anticipo: almeno 90 minuti prima dell'inizio del match ( in programma alle ore 21).