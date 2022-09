Boga salta la Roma: problema al retto femorale per l’esterno di Gasperini

L'esterno ex Sassuolo si ferma. Gasperini perde un pezzo importante in vista della trasferta nella Capitale

Jeremie Boga non prenderà parte alla sfida tra Roma e Atalanta del prossimo 18 settembre. Come riportato dall'agenzia ANSA, l'esterno bergamasco ha accusato un problema al retto femorale sinistro nell'amichevole di martedì contro il Villa Valle, formazione di Serie D. Solo terapie quest'oggi per l'ivoriano che si sottoporrà ad accertamenti diagnostici nella giornata di martedì.