Roma-Atalanta, arbitra Chiffi: bilancio in equilibrio con i giallorossi

La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata di campionato, in scena nel weekend. La Roma ospiterà domenica alle 18:00 l'Atalanta allo stadio Olimpico e ad arbitrare il big match ci sarà il signor Daniele Chiffi. Il fischietto della sezione di Padova verrà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Mastrodonato. Al Var ci sarà Di Paolo. Il bilancio dei giallorossi nei 7 precedenti con l'arbitro veneto è equilibrato: 4 vittorie e 3 sconfitte. L'ultimo volta che Chiffi ha diretto la Roma è stata il 6 gennaio 2022 nel ko di San Siro per 3-1 con il Milan. Per i bergamaschi sono sempre 7 le partire dirette dal fischietto veneto, ma il bilancio è migliore rispetto a quello dei capitolini. 4 successi, 2 pareggi e un solo ko.