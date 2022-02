Roma-Hellas Verona, le formazioni ufficiali di Mourinho e Tudor

Giallorossi e gialloblu daranno spettacolo ad un Olimpico sold-out seppure al 50%, con una partita fondamentale per entrambe le formazioni. Mourinho schiera i suoi con il 3-4-1-2 modulo quasi identico a quello utilizzato dall'allenatore avversario

Manca ormai poco al calcio d'inizio della partita tra Roma e Hellas Verona. Con nove assenze tra le quali Nicolò Zaniolo, fermato da un problema al quadricipite, José Mourinho schiera una formazione rimaneggiata con Rui Patricio tra i pali, Smalling e Kumbulla al centro della difesa con Vina e Karsdorp ai suoi lati. A centrocampo confermato Oliveira con Cristante e Maitland-Niles, mentre Pellegrini agirà alle spalle del tandem Abraham-Felix. Nessuna sorpresa invece per Igor Tudor, in campo con in porta Montipò con i tre centrali Casale, Gunter e Ceccherini. Confermato anche il tridente d'attacco composto da Barak, Caprari e Simeone.