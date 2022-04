Roma, hai la porta più pulita d’Italia: tredicesimo clean sheet per Rui Patricio

Ben quattro reti inviolate sono arrivate nelle ultime cinque partite

Rui Patricio fa 13. Non ha vinto milioni come si faceva una volta al Totocalcio ma il premio (provvisorio) di portiere con più clean sheet in tutta la serie A al pari di Handanovic che ancora bacia il palo colpito da Zakaria. Con la rete inviolata di oggi a Marassi e il rigore segnato da Calhanoglu contro la Juve, infatti, la Roma di Mourinho supera i bianconeri e diventa con 13 partite la squadra ad aver chiuso più volte la porta in faccia all’avversario insieme all’Inter che ha però una partita in meno. Ben quattro sono arrivate nelle ultime cinque partite. Un dato significativo che mostra la crescita di tutto il pacchetto difensivo e delle dinamiche di un gruppo compatto che rischia sempre meno. Alle spalle di Roma e Inter si trova proprio la Juve. Poi Napoli e Milan impegnato domani sera col Bologna.