“Roma ha vinto”, la società giallorossa festeggia con la Barcaccia – VIDEO

Sulle note della canzone dei tifosi, la Roma ricorda chi ha vinto la prima edizione del trofeo Uefa in barba al Feyenoord i cui tifosi qualche anno fa avevano danneggiato la fontana

"Brividi mi vengono..." ha accompagnato tutta la stagione della Roma e la società non lo dimentica quando festeggia la Conference League, il primo trofeo europeo della storia nella prima edizione della competizione targata Uefa. È una festa che viene celebrata anche sui social: video della Barcaccia, in chiaro riferimento a quanto successo qualche anno fa con i tifosi del Feyenoord che l'avevano danneggiata, e "Roma ha vinto", basta questo per scatenare i sostenitori sui social.