Roma, guaio Dybala: lesione di basso grado alla coscia sinistra. Salta il derby

Paulo Dybala si ferma, ancora una volta. Dopo l'infortunio accusato ieri, l'argentino si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Tradotto: niente derby e probabilmente non solo. Per questo tipo di infortuni infatti, lo stop dovrebbe essere di circa 15 giorni. A rischio dunque anche la prima in Europa League contro il Nizza e la successiva di campionato contro il Verona. La speranza di Gasperini è poterlo riavere al 100% per la seconda sfida europea contro il Lille. Il rapporto tra Dybala e il derby della Capitale fino a questo momento è tutt'altro che positivo. Quello di domenica sarà infatti il terzo saltato per infortunio ma anche dal punto di vista realizzativo i numeri non sono all'altezza. In quattro derby disputati, zero gol e appena un assist realizzato (quello per il gol di Mancini nel derby vinto 1-0 del 2024).