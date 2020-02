Roma, gruppo Friedkin all’Eur: c’è il presidente Marc Watts. Presente anche Petrachi – FOTO

Dopo quella di ieri, oggi secondo giorno di riunioni alla sede di viale Tolstoj all’Eur tra la dirigenza della Roma, la Raptor e il gruppo Friedkin in vista dell’imminente cambio di proprietà. Intorno alle 10.30 negli uffici del club giallorosso è arrivata la numerosa delegazione del texano, guidata dal presidente del Friedkin Group e braccio destro di Dan Marc Watts, Brian Walker (Director of Strategy and New Ventures), Brad Beinart (Director of Finance and Asset Management), Derrick Burnett del reparto Strategy e New Ventures e Matthew Edwards (Director of IT, Information Technology). Ad attenderli in sede c’è il CEO Guido Fienga con Mauro Baldissoni e Francesco Calvo. Petrachi e il suo vice, Cavallo, sono arrivati solamente nel primo pomeriggio. Come ieri passeranno l’intera giornata a programmare il passaggio di consegne da Pallotta a Friedkin, per poi tornare in albergo in serata.

Si procede spediti verso il passaggio di proprietà, previsto per la seconda metà di febbraio. Il prezzo è di 705 milioni di euro, al lordo del bond da 275 milioni, di altri 60 milioni circa di oneri e altre spese per la costruzione dello Stadio versati da Pallotta.