Roma, Graziani sprona Dzeko: “Deve avere più fame di gol”

Ciccio Graziani ha rilasciato nel pomeriggio un’intervista ai microfoni TMW Radio. L’ex giallorosso ha parlato in particolare del problema della Roma nel trovare il gol, attribuendo a Dzeko la mancanza di numeri: “Do un 5 nella valutazione di Dzeko, perché da un attaccante come lui mi aspetto di più. Ci sono tanti attaccanti che hanno fatto meglio di lui in termini di realizzazioni. Se vuoi raggiungere certi risultati, devi fare gol e lui è nettamente in ritardo. Con la Juve ha preso il palo ma non si è mai acceso però. Un giocatore così deve essere più esigente con se stesso. Ha una squadra che può esaltarlo. Uno con le sue qualità che ti fa 7 gol in tutto il girone d’andata è troppo poco. Deve avere più fame. Gli voglio bene, mi piace, ma il suo modo di stare in campo ti fa riflettere. Non credo che siano contenti a Roma delle sue prestazioni, si aspettavano di più”