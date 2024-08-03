Un rinnovo fino al 2026 meritato per il classe 2005 che ha ben figurato nella pre-season
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Leonardo Graziani ha rinnovato il contratto. Un prolungamento fino al 2026 più opzione meritato per il classe 2005 che ha ben figurato nella pre-season. Si è allenato con la prima squadra ed è stato decisivo nella amichevoli: due gol con il Latina e un assist per Pisilli contro il Kosice. Sui social ha condiviso lo scatto durante la firma scrivendo: "Il cammino continua". Il centrocampista sta continuando il ritiro con la prima squadra, poi durante la stagione sarà a disposizione sia della prima squadra che della Primavera. Nei mesi scorsi il club il club giallorosso ha dovuto rispedire al mittente due offerte dall’Olanda di PSV Eindhoven e Az Alkmaar.
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