Roma, Graziani contro Fonseca: “Troppo turnover, non si può perdere con l’Udinese in casa”

“Se avete caldo venite a lavorare alle 8 di mattina con me, poi ne riparliamo”. Il video di Ciccio Graziani che lavora e “attacca” i calciatori che si lamentano per il caldo, ieri ha fatto il giro del web. L’ex attaccante della Roma, intervenuto a Radio Radio ha commentato la situazione dei giallorossi e ha trovato un responsabile per il tonfo con l’Udinese. Ecco le sue parole: “I tre punti con l’Udinese erano fondamentali. Domenica ci sta il Napoli e al San Paolo ci sta di perdere. Per questo Fonseca doveva fare di tutto per vincere e tutto quel turnover non mi è piaciuto. Immagino che qualcuno sia stanco e qualche scelta sia obbligata, ma non si può perdere in casa con l’Udinese che ha 18 punti in meno. Pallotta lontano? Non deve essere una scusa. Sicuramente è una colpa, ma l’interlocutore vero è l’allenatore e i dirigenti”.