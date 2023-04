Roma, Gran Galà del Calcio: Volpato premiato come miglior Under 19

Si celebra oggi l’edizione 2023 del Gran Galà del Calcio, organizzato da ADICOSP, presso le sale del Radisson Blu GHR Hotel di Roma, zona Parioli. Vengono premiati i migliori dirigenti della stagione 2021-2022. In seguito i migliori talenti del Settore Giovanile e il gol più bello della passata stagione di Serie A. Per la Roma c’è Cristian Volpato che ritira il premio per il miglior Under 19. Presenti anche Alberto De Rossi (miglior allenatore del settore giovanile ) e Vincenzo Vergine (miglior direttore del settore giovanile). All’evento ci sarà anche lo storico ex capitano dei giallorossi Giuseppe Giannini a cui verrà consegnato il Premio Rabona Mobile “Miglior Goal Vintage”.