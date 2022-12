Roma, Gotti e la lite tra Sarri e Mourinho: “Voleva buttare giù la porta”

La rivalità tra José Mourinho e Maurizio Sarri, non è iniziata a Roma, ma ha radici ben più lontane. A parlarne è stato Luca Gotti, ex allenatore dello Spezia, ai microfoni di Sky Sport. L'allora vice del tecnico biancoceleste ha ricordato un episodio risalente al 2018 durante un Manchester United-Chelsea: "Marco Ianni, un grande collaboratore di Maurizio, schernisce la panchina di Mou. Non aveva avuto effetto la prima volta, ma sapevo di cosa sarebbe accaduto". Queste le prime parole di Gotti che ha poi raccontato la reazione dello Special One: "Mou si è arrabbiato tantissimo, è stato per qualche minuto fuori dai nostri spogliatoi. Voleva buttare giù la porta. Poi Marco si è scusato, la cosa è tornata tranquilla. C’erano di mezzo amici comuni e tutto è tornato alla normalità”. La partita si è chiusa poi in parità con un gol all'ultimo respiro di Barkley che ha regalato un punto d'oro a Sarri e tolto la gioia della vittoria a Mourinho.