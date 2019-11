Roma, gol subiti e tabù trasferte: in Europa si cerca l’effetto Smalling-Mancini

Questa sera la Roma si giocherà una grande fetta del suo futuro in Europa League: contro la capolista Basaksehir i giallorossi non devono perdere. In caso di pareggio sarà obbligatorio per la squadra di Fonseca vincere contro il Wolfsberger tra 15 giorni all’Olimpico. I giallorossi vogliono continuare il loro percorso europeo, ma i numeri in trasferta non sorridono: sia in Champions che in Europa League la Roma ha registrato solo due vittorie (una contro il CSKA Mosca nel novembre 2018 per 1-2 e l’altra contro l’Austria Vienna 2-4 nel 2016) nelle ultime 11 trasferte (2 sconfitte e 8 pareggi).

La situazione non è migliore se andiamo a vedere i gol subiti dalla Roma lontano dalle mura amiche: sono 13 trasferte consecutive in cui la difesa giallorossa subisce gol e si tratta della striscia in corso più lunga per una squadra italiana. La Roma detiene, purtroppo, un altro record negativo: è l’ultima squadra italiana ad aver subito gol in ben 18 trasferte consecutive nel periodo che va dal 2010 al 2016. Per questo motivo Fonseca oggi si affiderà alla coppia difensiva formata da Smalling e Mancini: con questo duo difensivo titolare la Roma ha subito solo un gol (su rigore contro il Cagliari) in quattro partite e il tecnico spera di invertire la rotta proprio stasera e avvicinarsi alla qualificazione.

Emanuele Carlo Bozzo