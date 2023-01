Roma, gli ultras contro Zaniolo: “Via da Trigoria codardi e approfittatori”

Questo è il messaggio riportato sullo striscione esposto dal Gruppo Roma in serata

Una parte della Curva Sud scarica Nicolò Zaniolo. Dopo José Mourinho, che a fine partita ha fatto i complimenti alla sua squadra, e la Roma, anche i tifosi prendono posizione sulla vicenda che sta infiammando questi ultimi giorni di mercato. "Via da Trigoria uomini di poco conto, codardi e approfittatori... Sostegno incondizionato solo per chi rispetta i nostri colori!". Questo è il messaggio riportato sullo striscione esposto dal Gruppo Roma in serata, dopo la sconfitta con il Napoli.