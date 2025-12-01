Punti pesanti che spesso fanno la differenza al termine del campionato. Se è vero che ci sono più piccole che grandi in serie A, va anche detto che qualche scontro diretto va vinto per alimentari sogni da troppo tempo sopiti. Gasperini non è riuscito a invertire un trend che va avanti ormai da anni a Trigoria. Lo dicono i dati che vedono la Roma ultima tra le big in rapporto ai punti conquistati nei confronti di pari livello, e quindi con le top del campionato. Secondo i dati di Sofascore i giallorossi dal 2023-2024 hanno conquistato la miseria di 27 punti in 28 scontri diretti. Peggio anche della Lazio che precede la Roma a 31 punti. Il "bottino" è frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e ben 13 sconfitte tra cui quella di ieri contro il Napoli. Un disastro interrotto solo dalla gestione Ranieri che ha ottenuto vittorie con Milan, Inter e Lazio e pareggiato con Juve e Napoli.
Roma, gli scontri diretti sono un disastro: ecco i dati delle ultime tre stagioni
La Roma è ultima tra le big e metà delle vittorie sono arrivate con Ranieri in panchina
Al primo posto c'è l'Inter con 53 punti poi proprio l'Atalanta con 39, quasi tutti conquistati da Gasperini. Gli stessi di Napoli e Milan mentre al quinto posto c'è la Juve con 38. Un problema quindi che viene da lontano e che non sembra voler passare nemmeno quest'anno anche se va detto che la Roma ha se non altro tenuto testa a Inter e Milan nei precedenti scontri. Personalità? Differenza di valore? Forse entrambe ma di sicuro serve un'inversione di tendenza già a partire dal 20 dicembre quando la squadra di Gasp sarà ospite allo Juventus Stadium.
