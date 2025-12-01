Roma, gli scontri diretti sono un disastro: ecco i dati delle ultime tre stagioni

Punti pesanti che spesso fanno la differenza al termine del campionato. Se è vero che ci sono più piccole che grandi in serie A, va anche detto che qualche scontro diretto va vinto per alimentari sogni da troppo tempo sopiti. Gasperini non è riuscito a invertire un trend che va avanti ormai da anni a Trigoria. Lo dicono i dati che vedono la Roma ultima tra le big in rapporto ai punti conquistati nei confronti di pari livello, e quindi con le top del campionato. Secondo i dati di Sofascore i giallorossi dal 2023-2024 hanno conquistato la miseria di 27 punti in 28 scontri diretti. Peggio anche della Lazio che precede la Roma a 31 punti. Il "bottino" è frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e ben 13 sconfitte tra cui quella di ieri contro il Napoli. Un disastro interrotto solo dalla gestione Ranieri che ha ottenuto vittorie con Milan, Inter e Lazio e pareggiato con Juve e Napoli.