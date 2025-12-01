Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Roma, gli scontri diretti sono un disastro: ecco i dati delle ultime tre stagioni

news as roma

Roma, gli scontri diretti sono un disastro: ecco i dati delle ultime tre stagioni

Roma, gli scontri diretti sono un disastro: ecco i dati delle ultime tre stagioni - immagine 1
La Roma è ultima tra le big e metà delle vittorie sono arrivate con Ranieri in panchina
Redazione

Punti pesanti che spesso fanno la differenza al termine del campionato. Se è vero che ci sono più piccole che grandi in serie A, va anche detto che qualche scontro diretto va vinto per alimentari sogni da troppo tempo sopiti. Gasperini non è riuscito a invertire un trend che va avanti ormai da anni a Trigoria. Lo dicono i dati che vedono la Roma ultima tra le big in rapporto ai punti conquistati nei confronti di pari livello, e quindi con le top del campionato. Secondo i dati di Sofascore i giallorossi dal 2023-2024 hanno conquistato la miseria di 27 punti in 28 scontri diretti. Peggio anche della Lazio che precede la Roma a 31 punti. Il "bottino" è frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e ben 13 sconfitte tra cui quella di ieri contro il Napoli. Un disastro interrotto solo dalla gestione Ranieri che ha ottenuto vittorie con Milan, Inter e Lazio e pareggiato con Juve e Napoli.

Al primo posto c'è l'Inter con 53 punti poi proprio l'Atalanta con 39, quasi tutti conquistati da Gasperini. Gli stessi di Napoli e Milan mentre al quinto posto c'è la Juve con 38. Un problema quindi che viene da lontano e che non sembra voler passare nemmeno quest'anno anche se va detto che la Roma ha se non altro tenuto testa a Inter e Milan nei precedenti scontri. Personalità? Differenza di valore? Forse entrambe ma di sicuro serve un'inversione di tendenza già a partire dal 20 dicembre quando la squadra di Gasp sarà ospite allo Juventus Stadium.

 

Roma, gli scontri diretti sono un disastro: ecco i dati delle ultime tre stagioni- immagine 2

Leggi anche
Tsimikas ricorda Jota: “Era speciale”. E rimpiange Liverpool: “Mi manca la...
Pistocchi sbotta: “Il fallo su Koné era da giallo”. E ricorda un precedente

© RIPRODUZIONE RISERVATA