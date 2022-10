Roma, gli auguri social di Dybala per la festa della mamma

La Roma è in partenza per Genova senza però Paulo Dybala che rimarrà ai box per almeno un mese. Nel frattempo la Joya, tramite il proprio profilo ufficiale Instagram, ha voluto fare gli auguri alla madre Alicia per la festa della mamma che in Argentina si festeggia proprio il 16 ottobre: "Buona giornata mamma. Ti amo", questo il messaggio social del campione argentino accompagnato da una foto di loro due abbracciati davanti al Colosseo.