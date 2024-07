Roma, gli auguri di Sabatini: ”Per lei mi sono giocato i polmoni, ma rifarei tutto”

Walter Sabatini, prima giocatore poi direttore sportivo della Roma, ha voluto rendere omaggio al club in occasione del suo 97° anniversario di nascita con una commovente storia sul suo profilo Instagram. L'ex ds ha condiviso due foto: una di lui in campo e l'altra nel suo ruolo dirigenziale. Accompagnando le immagini, un messaggio toccante che riflette l'intenso legame con la squadra giallorossa. "Mi ha colpito e ferito. Per lei ho fatto l'acrobata del calcio. Stress, viaggi con il fuso orario saltato. Fumavo 60 Marlboro al giorno. Mi sono giocato i polmoni. Ma rifarei ogni cosa. A Roma non c'è nulla che funzioni normalmente ma io sono orgoglioso dei miei anni in giallorosso. Auguri Magica." Sabatini ha voluto sottolineare quanto i suoi anni alla Roma siano stati significativi e indimenticabili, nonostante le sfide e le difficoltà affrontate. Le sue parole, che parlano di sacrificio e amore per il club, sono un tributo sincero e sentito alla "Magica". Durante il suo mandato come Direttore Sportivo, Sabatini ha contribuito in modo significativo alla crescita e allo sviluppo della squadra, acquistando giocatori che si sono rivelati veri e propri asset per il club. Il suo messaggio di auguri non è solo un ricordo del passato, ma anche una celebrazione del percorso condiviso con la Roma e i suoi tifosi.