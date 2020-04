Roma, gli auguri a Voeller per i suoi 60 anni: “Vola, tedesco vola!” – VIDEO

Giorno speciale per Rudi Voeller, nonostante il periodo. L’ex fuoriclasse tedesco della Roma taglia oggi il traguardo dei 60 anni, vissuti sempre nel segno del calcio. Amatissimo dai tifosi giallorossi, 68 gol con la maglia dei capitolini tra il 1987 e il 1992, nella storia anche per il gol allo scadere contro il Broendby in Coppa Uefa che regalò la finale e membro della Hall of Fame romanista. Il club giallorosso gli ha lasciato un messaggio di auguri con un tweet sul profilo ufficiale, ricordando l’ex bomber e allenatore – attualmente dirigente del Bayer Leverkusen – con un video celebrativo e il coro che gli avevano dedicato i tifosi: “Vola, tedesco vola”.