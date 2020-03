Roma, gli auguri a Florenzi con il gol al Barcellona. E Alessandro risponde – FOTO

Alessandro Florenzi compie 29 anni. Il jolly di Vitinia sta vivendo un’esperienza importante in prestito al Valencia, dal momento che alla Roma rischiava di non trovare più spazio. L’ex capitano giallorosso, che in estate tornerà a Trigoria, vive il suo primo compleanno spagnolo, sicuramente dal sapore diverso rispetto a tutti gli altri. Nonostante la lontananza, la Roma ha lasciato un messaggio sui social al numero 24, facendogli gli auguri con il video del gol storico da centrocampo contro il Barcellona, utilizzato anche dall’Uefa. Pronta la risposta di Florenzi, con un ‘Grazie‘ prolungato e un ‘Daje’ che non manca mai.