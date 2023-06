Roma, gli abbonamenti 23/24 sono già record: nella prima fase superano i 36mila

Quando si dice avere una fede, bisognerebbe pensare ai tifosi della Roma che, a pochi giorni da una cocente delusione come la finale persa a Budapest, hanno riempito l'Olimpico con l'ennesimo sold out stagionale contro lo Spezia. Ma non finisce qui. La prossima stagione si preannuncia ancora meglio. Terminata, infatti, la prima fase degli abbonamenti 2023/2024, sono 36.500 mila le conferme arrivate al club giallorosso, facendo segnare un + 3mila rispetto alla precedente annata. I settori terminati sono diversi: tutta la parte della Curva Sud, compresi i Distinti nono esauriti, così come la Tevere Sud, Top Sud e centrale. Per quanto riguarda, invece, i posti disponibili in Curva Nord, Distinti Nord Est e Tevere Nord, questi sono finiti per la quota messa a disposizione dell'abbonamento. La formula Plus è stata quella più sottoscritta e gradita da parte dei tifosi della Roma, circa il 31% la preferita. Questa modalità permette di dare ad altri tifosi non abbonati la possibilità di acquistare il posto che non si occupa durante una determina partita attraverso l'app "Il mio posto". L’83% delle persone che avevano un abbonamento nella scorsa stagione ha rinnovato anche per il campionato 23/24. Dalle ore 17:00 del 8 giugno e fino alle ore 15 di venerdì 9 giugno i tifosi potranno cambiare posto nello stesso settore. Dalle ore 16 dello stesso giorno, si darà il via alla Fase 2.