Manuela Giugliano si lega ulteriormente all'AS Roma. Oggi il club giallorosso ha annunciato il rinnovo di contratto di quella che ormai è un vero e proprio simbolo, fino al 30 giugno 2030. Una lunga corsa destinata a proseguire, come testimoniano i numeri ricordati dal club nella nota ufficiale: "Dal suo arrivo nella stagione 2019-20 Manuela ha totalizzato 235 presenze, segnando 76 reti e producendo 66 assist. Nella classifica all time è la calciatrice giallorossa con più presenze e con più gol realizzati. Nel corso delle sette stagioni in giallorosso è stata protagonista nella conquista di tre Scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Inoltre, nella passata stagione è stata premiata come MVP assoluta della Serie A. Nel 2024 Manuela è stata anche la prima storica italiana ad essere candidata al Pallone d’Oro. Congratulazioni Manuela!"