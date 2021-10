Roma, Giudice Sportivo: prima sanzione per Mancini e Zaniolo, Cristante in diffida

Il numero 22 giallorosso era stato espulso per doppia ammonizione nella prima partita di campionato contro la Fiorentina e ha scontato la squalifica contro la Salernitana

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentate dell'Aia Carlo Morettti, ha reso note le decisioni assunte dopo la 7a giornata di campionato, riportate sul sito ufficiale della Lega Serie A. Rimane in diffida Bryan Cristante, mentre per la Roma c'è da segnalare la prima sanzione per Gianluca Mancini e Nicolò Zaniolo, ammoniti nella partita contro l'Empoli. Il numero 22 giallorosso era stato espulso per doppia ammonizione nella prima partita di campionato contro la Fiorentina e ha scontato la squalifica contro la Salernitana.