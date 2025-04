Roma giramondo: è la prima italiana per km percorsi in Europa negli ultimi 5 anni

A differenza degli ultimi anni, la Roma è stata eliminata prima di raggiungere le semifinali di una competizione europea. La sconfitta di San Mamès contro l'Athletic Club è stata pesante da digerire, ma negli ultimi 5 anni - secondo i dati di Transfermarkt.it - nessun'altra squadra italiana ha giocato, e di conseguenza viaggiato, quanto la Roma in Europa. La differenza è netta: i giallorossi sono a quota 98.176 km percorsi (con 36 gare esterne totali), primi per distacco rispetto alla Lazio seconda (69.372 km con 23 gare esterne) e alla Fiorentina terza (50.985 km con 23 gare esterne). Quest'anno, invece, la classifica è un po' diversa e sono proprio i biancocelesti ad aver viaggiato di più (anche "grazie" alla trasferta di Bodo), con 6 gare esterne disputate sono a 24.118 km, mentre la Roma è seconda con 17.401 km in altrettante trasferte europee.