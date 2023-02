Roma, giovedì la ripresa degli allenamenti

Dopo la sconfitta di oggi in trasferta contro la Cremonese, i giallorossi torneranno ad allenarsi a Trigoria giovedì quando la Roma comincerà a preparare la prossima sfida di campionato in programma domenica sera all'Olimpico contro la Juventus. Sarà la prima partita di un mese di marzo impegnativo per la squadra di Mourinho che il 9 affronterà la Real Sociedad in Europa League, il Sassuolo in campionato il 12, poi il 16 c'è il ritorno contro gli spagnoli, e il 19 c'è il derby di ritorno contro la Lazio,