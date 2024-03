Roma, giornata di riposo a Trigoria: Azmoun si allena sul terrazzo di casa

A Trigoria è stata concessa una giornata di riposo ai giocatori tornati vincitori dalla trasferta di Monza. Tuttavia, c'è anche chi ha deciso di mantenersi allenato da casa : Sardar Azmoun ha pubblicato su Instagram una serie di foto che lo ritraggono in terrazza mentre solleva un bilanciere e fa esercizi con una palla medica. Il giocatore ha poi commentato il post con una didascalia in inglese "a proposito di oggi" e sotto alle immagini si può leggere anche un commento con un'emoticon di Edoardo Bove.

