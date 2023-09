Garcia, un giornalista laziale non dimentica il derby e lo stuzzica a Napoli

Un derby perso che fa ancora male, almeno a qualcuno. Sabato sera la Lazio è riuscita a battere il Napoli. Nel post partita, il nuovo allenatore dei partenopei, Garcia, ha tenuto una conferenza stampa in cui è stato protagonista di una situazione "particolare". Infatti un giornalista della Lazio ha deciso di stuzzicare l'ex tecnico della Roma ponendogli la seguente domanda: "Una grande vittoria della Lazio, se fossimo a Roma potremmo dire che abbiamo riportato la chiesa al centro del villaggio?". La frase del giornalista è un chiaro riferimento ad una precedente dichiarazione di Garcia quando ai tempi della sua panchina in giallorosso aveva vinto un derby importante, il primo dopo il famigerato 26 maggio. Il francese non ha però ceduto alla provocazione: infatti l'allenatore non ha risposto ma ha soltanto accennato un piccolo sorriso ironico. Come a dire: "Ancora ti brucia?".