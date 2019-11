Roma, gioia Sdaigui: ritorno in campo con gol dopo la rottura della gamba

Giornata speciale per Zakaria Sdaigui: tornato in campo dopo un lungo infortunio il giocatore della Roma ha trovato il gol nella partita pareggiata 3-3 contro l’Atalanta. Il giovane giallorosso lo scorso 30 marzo si era infortunato per frattura scomposta di tibia e perone: oggi, dopo 7 mesi lontano dai campi, ha fatto il suo esordio stagionale andando a segno dopo solo quattro minuti dal suo ingresso in campo. Nel corso della sua carriera il giovane calciatore italo-marocchino ha avuto due infortuni importanti: nel giugno 2018 aveva accusato la rottura del legamento crociato e collaterale del ginocchio destro, l’altro l’infortunio quello del 30 maggio scorso. Una storia a lieto fine per un giovane talento che ora vuole diventare protagonista con la Roma primavera.