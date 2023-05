Roma, giallorossi al lavoro a Trigoria: out Dybala, Pellegrini e Spinazzola – LIVE

I giorni che separano la Roma dall'appuntamento con la storia sono sempre meno. Tra sei giorni i giallorossi affronteranno il Siviglia nella finale di Europa League. Il match si disputerà alla Puskas Arena di Budapest il 31 maggio, intanto a Trigoria è tempo di media day. Nella mattinata dedicata alla stampa, i giornalisti avranno la possibilità di seguire gli allenamenti e ascoltare i giocatori in zona mista. La seduta inizia alle 11 con il consueto riscaldamento, tra gli assenti Dybala, Spinazzola, Camara e Pellegrini. Quest'ultimo, secondo quanto riporta Sky Sport, ha risentito di un problema alla caviglia e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Il capitano contro la Salernitana era uscito zoppicando a causa di una botta presa nella stessa zona che era stata già colpita nel match di ritorno di Europa League col Leverkusen. Contro la Fiorentina probabilmente giocherà comunque qualche minuto. Tra i presenti anche Keramitsis, Cherubini e Missori della Primavera. Nei primi minuti c'è un simpatico aneddoto tra Mourinho e Cardini. L'allenatore prende in giro il General manager dicendogli: "Cosa fai sul campo. Vai via dal campo". La seduta è iniziata con una prima fase di riscaldamento. Successivamente la squadra è stata divisa in due gruppi per il torello. I portieri si allenano su un altro campo insieme al preparatore Nuno Santos. In seguito le due formazioni hanno svolto un esercizio a campo ridotto con 6 porticine (tre da una parte, tre dall'altra). Si può segnare solo di prima. La squadra è cosi divisa: col fratino giocano Keramitsis, Mancini,Llorente, Celik, Belotti, Bove, Volpato, Wijandlum e Solbakken (che ha segnato il primo gol), senza fratino ci sono El shaarawwy, Darboe, Zalewski, Ibanez, Smalling, Tahirovic, Missori, Cherubini e Abraham. Matic e Cristante sono i jolly, hanno il fratino bianco e giocano con entrambe le squadre. Questo esercizio viene seguito in modo particolare da Foti, con Mourinho in disparte. Conclusa questa fase, si passa ad un secondo esercizio sempre su campo ridotto, ma con due porte regolamentari.