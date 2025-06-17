Dopo poco più di un anno, finisce l'avventura di Florent Ghisolfi alla Roma. Il francese, arrivato il 22 maggio 2024, non è più il direttore sportivo del club dopo che in mattinata è stato raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto. L'ufficialità è attesa nei prossimi giorni. Ghisolfi lascia proprio nel giorno della presentazione di Gian Piero Gasperini alla quale lui stesso avrebbe dovuto presiedere insieme a Claudio Ranieri. Al suo posto si valuta il ritorno di Frederic Massara, ex dirigente giallorosso (prima come vice e poi come sostituto di Sabatini) oltre che del Milan scudettato e del Rennes.